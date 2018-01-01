На Кіровоградщині поліцейських викрито на «кришуванні» наркобізнесу

Посадовці поліції міста Олександрії змушували місцевого мешканця збувати наркотики

Користуючись владними повноваженнями, працівники відділу поліції Олександрії Кіровоградської області змушували місцевого мешканця збувати наркотичні речовини та віддавати їм виручені гроші. Зловмисників затримали з речовими доказами оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції разом з прокуратурою та СБУ. Як повідомляє Департамент внутрішньої



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Поліцейських затримали під час отримання коштів за збуті наркотики

Посадовці поліції міста Олександрії змушували місцевого мешканця збувати наркотики

Користуючись владними повноваженнями, працівники відділу поліції Олександрії Кіровоградської області змушували місцевого мешканця збувати наркотичні речовини та віддавати їм виручені гроші. Зловмисників затримали з речовими доказами оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції разом з прокуратурою та СБУ.

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, було отримано оперативну інформацію щодо окремих працівників керівної ланки поліції Кіровоградщини. Посадовців поліції міста Олександрії запідозрили у протиправних діях.

«Після проведеної перевірки оперативники УДВБ НПУ встановили, що 38-річний начальник сектору превенції та 40-річний заступник начальника сектору карного розшуку олександрійської поліції причетні до прикривання збуту наркотичних речовин. Зловживаючи службовим становищем, напарники тиснули на місцевого мешканця, змушуючи його купувати у визначених «точках» психотропні засоби та наркотичні речовини (опій ацетильований, амфетамін, «фен»), а потім – розповсюджувати наркотики. При цьому чоловік повинен був щомісячно віддавати поліцейським 10 тисяч гривень виручки», - інформують у поліції.

За викритим фактом прокуратурою Кіровоградської області було розпочато кримінальне провадження.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками прокуратури та УСБУ Кіровоградщини задокументували факт одержання 10 тисяч гривень викритим підполковником поліції. Отримані кошти посадовець поліції превенції розділив і частину передав колезі з розшуку. На цьому факті обоє поліцейських були затримані.

«За місцем служби та проживання фігурантів було проведено санкціоновані обшуки. У посадовця розшуку поліції виявили при собі п'ять пакетиків з порошком, попередньо – метамфетаміном, ще один пакетик виявлено у нього вдома», - повідомляють у поліції.

Тривають слідчі дії та заходи щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочину за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, правоохоронці вперше в Україні викрили діяльність групи наркоділків такого масштабу, яка розповсюджувала наркотичні речовини безконтактним збутом наркотичних засобів не тільки на території обласного центру, але й у інших регіонах країни.