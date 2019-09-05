На Львівщині під час затримання двох втікачів з колонії поранено поліцейського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий

Зловмисники почали чинити опір під час арешту і один із них завдав сержанту удар ножем у лівий бік грудної клітини

У Львівській області під час затримання двох втікачів з Миколаївської колонії поранили поліцейського, його стан стабільно тяжкий.

Про це «Громадському» повідомили в пресслужбі поліції області.

Затримання відбулось у середу близько 19.30 в одному із сіл Жидачівського району.

Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції, сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий неподалік села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених, що втекли з колонії.

«Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився та запропонував пройти з ним у відділення для встановлення особи», - розповіли в пресслужбі.

Чоловіки відмовились, тому поліцейський вирішив їх затримати. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту удар ножем у лівий бік грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення.

Чоловіків затримали поліцейські, які прибули на місце події згодом. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, які напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 3 вересня, з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених Віталій Буртовенко та Павло Дмитрук.