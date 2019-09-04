З колонії на Львівщині втекли двоє засуджених (фото)



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З Миколаївської колонії втекли засуджені Віталій Буртовенко та Павло Дмитрук

Втікачі могли замовити таксі з Миколаєва Львівської області на Київ

У вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради і голова виконкому ГО «Варта1» Ігор Зінкевич у Facebook.

Інформація про втікачів:

1. Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, житель Києва по вул. Маяковського, засуджений 1 червня 2017 року до 5 років за статею 153 Ч.1 , стаття 187 Ч.1, стаття 70 Ч.1 і стаття 72 Ч.5

Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русяве, очі - сині, татуювання на лівій руці надпис «золото» і на правій руці надпис «золото», на пальцях лівої руки цифри – 1999.

2. Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирського району Житомирської області, засуджений 19 квітня 2019 року до 3 років за статею 309 Ч.2.

Прикмети: низький до 170 см, колір волося чорне, очі - карі, татуювання на правій руці надпис «тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор».

За інформацією Зінкевича, втікачі могли замовити таксі о 22:30 з Миколаєва Львівської області на Київ через 838.

«Але, на жаль, як замовляли чи є номер і чи повезли нам невідомо, так як не можемо в операторів взяти інформацію а до керівництва немає контактів», написав депутат.

Якщо комусь відоме місце перебування цих осіб, прохання негайно сповісти поліцію за номером 102.