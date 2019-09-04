  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    З колонії на Львівщині втекли двоє засуджених (фото)

    • Розсилка
    <p>З Миколаївської колонії втекли засуджені Віталій Буртовенко та Павло Дмитрук</p> - З колонії на Львівщині втекли двоє засуджених (фото)

    З Миколаївської колонії втекли засуджені Віталій Буртовенко та Павло Дмитрук

    Втікачі могли замовити таксі з Миколаєва Львівської області на Київ

    У вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених.

    Про це повідомив депутат Львівської міської ради і голова виконкому ГО «Варта1» Ігор Зінкевич у Facebook.

    Інформація про втікачів:

    1. Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, житель Києва по вул. Маяковського, засуджений 1 червня 2017 року до 5 років за статею 153 Ч.1 , стаття 187 Ч.1, стаття 70 Ч.1 і стаття 72 Ч.5

    Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русяве, очі - сині, татуювання на лівій руці надпис «золото» і на правій руці надпис «золото», на пальцях лівої руки цифри – 1999.

    2. Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирського району Житомирської області, засуджений 19 квітня 2019 року до 3 років за статею 309 Ч.2.

    Прикмети: низький до 170 см, колір волося чорне, очі - карі, татуювання на правій руці надпис «тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор».

    За інформацією Зінкевича, втікачі могли замовити таксі о 22:30 з Миколаєва Львівської області на Київ через 838.

    «Але, на жаль, як замовляли чи є номер і чи повезли нам невідомо, так як не можемо в операторів взяти інформацію а до керівництва немає контактів», написав депутат.

    Якщо комусь відоме місце перебування цих осіб, прохання негайно сповісти поліцію за номером 102.

    Читайте також
    таксі Київ Львівщина втеча колонія в'язниця Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ