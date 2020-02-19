На Львівщині п'яний солдат зарізав старшину: командування приховувало злочин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт колегу

Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому

В одній з військових частин на Львівщині солдат-контрактник вдарив ножем у живіт старшину, який через добу після цього помер

Про це у середу повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«15 лютого 2020 року в позаслужбовий час в гуртожитку однієї з військових частин у Львівській області солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт колегу. Через добу від отриманих тілесних ушкоджень старшина помер, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому.

Тож слідчі територіального управління ДБР у місті Львові розпочали розслідування приховування військовими службовими особами цього факту, які не повідомили про інцидент до органу досудового розслідування.

У повідомленні не зазначено, у якій саме військовій частині це сталося.

До слова, на Рівненщині п'яний нацгвардієць загубив табельний пістолет.