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    Кримінал

    На Львівщині п'яний солдат зарізав старшину: командування приховувало злочин

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    Солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт колегу - На Львівщині п'яний солдат зарізав старшину: командування приховувало злочин
    Солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт колегу

    Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому

    В одній з військових частин на Львівщині солдат-контрактник вдарив ножем у живіт старшину, який через добу після цього помер

    Про це у середу повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «15 лютого 2020 року в позаслужбовий час в гуртожитку однієї з військових частин у Львівській області солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив ножем в живіт колегу. Через добу від отриманих тілесних ушкоджень старшина помер, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

    Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому.

    Тож слідчі територіального управління ДБР у місті Львові розпочали розслідування приховування військовими службовими особами цього факту, які не повідомили про інцидент до органу досудового розслідування.

    У повідомленні не зазначено, у якій саме військовій частині це сталося.

    До слова, на Рівненщині п'яний нацгвардієць загубив табельний пістолет.

    кримінал Львівщина вбивство військові розслідування Державне бюро розслідувань злочин солдат
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