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    На Рівненщині п'яний нацгвардієць загубив табельний пістолет

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    Втрачений пістолет, зрештою, знайшли - На Рівненщині п'яний нацгвардієць загубив табельний пістолет
    Втрачений пістолет, зрештою, знайшли
    Фото: ДБР

    Солдату загрожує три роки в'язниці

    Нетверезий солдат-строковик Національної гвардії під час несення служби на території Сарненського району Рівненської області загубив пістолет.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 17 лютого.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року нацгвардієць, при забезпеченні громадської безпеки і порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втратив ввірене для службового користування військове майно - спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього», - йдеться в повідомленні.

    До суду було направлено обвинувальний висновок стосовно солдата-строковика. 

    Військовослужбовець звинувачується у втраті військового майна, здійсненій в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану (ч. 2 ст. 413 КК України). Йому загрожує три роки в'язниці.

    Судячи з оприлюднених фотографій, втрачений пістолет, зрештою, знайшли. Але подробиці не повідомляються.

    Нагадаємо, 16 лютого чоловік з пневматичної зброї влаштував стрілянину по перехожих. Відомо, що стрілець був затриманий активістами на місці події, куди незабаром прибули патрульні екіпажі поліції.

    суд кримінал зброя Нацгвардія військові Державне бюро розслідувань Рівненщина
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