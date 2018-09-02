На Миколаївщині затримали підозрюваного у вбивстві вченого Шитюка



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Підозрюваним виявився 25-річний житель Миколаївського району

Поліція Миколаївської області оголосила, що затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві професора та вченого Миколи Шитюка. Ним виявився 25-річний житель Миколаївського району.

Про це йдеться у повідомленні поліції Миколаївщини.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі відмоніторили велику кількість відеозаписів із камер відеоспостереження, розташованих у різних закладах у районі будинку, де було скоєно вбивство, та у результаті встановили особу зловмисника й вирахували можливі місця його перебування. Мешканця Миколаївського району поліцейські затримали на зупинці громадського транспорту, коли той збирався їхати у місто.

Зараз 25-річний чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України. З його слів, смертельні ножові поранення він завдав постраждалому через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих взаємовідносин.

Також відомо, що з місця події злочинець забрав деякі речі потерпілого, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції, за процесуальним керівництвом прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст.115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення.

Знаряддя злочину – ножі вилучені та направлені на проведення експертизи.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 1 вересня, у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені В.А. Сухомлинського Миколу Шитюка.

Професор Микола Шитюк був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових робіт, опублікованих як в нашій країні, так і за кордоном.

З 2008 року обіймав посаду директора навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.