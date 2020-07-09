На Рівненщині начальник колонії збував наркотики засудженим



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Слідчими задокументовано значну кількість епізодів збуту метадону та бупренорфіну

У Рівненській області начальник одного з відділень Катерининської виправній колонії постачав засудженим наркотики.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, співробітник установи виконання покарань зі спільниками налагодили на постійній основі незаконний збут наркотичних засобів засудженим, зокрема метадону та бупренорфіну.

Трьох зловмисників затримали, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За попередньою інформацією, працівник установи виконання покарань зі спільниками налагодили на постійній основі незаконний збут наркотичних засобів засудженим. Слідчими задокументовано значну кількість епізодів збуту метадону та бупренорфіну.

7 липня 2020 року трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України після продажу наркотичних засобів. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.