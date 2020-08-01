На Закарпатті група підлітків побила 12-річну дівчину



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Виноградівська поліція розслідує факт побиття дівчини підлітками

У ході сварки, що виникла між підлітками у Виноградові, 12-річна дівчина отримала тілесні ушкодження

У ході сварки, що виникла між підлітками у Виноградові, 12-річна дівчина отримала тілесні ушкодження. Мама потерпілої із заявою звернулася до поліції, де уже розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

«Вчора, 31 липня, до працівників Виноградівського відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру. Жінка повідомила, що четверо підлітків побили її доньку. За фактом заподіяння малолітній тілесних ушкоджень, дізнавачі відділку розпочали досудове розслідування. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 125 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілій надано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Саме експертам належить встановити ступінь важкості заподіяних 12-річній тілесних ушкоджень.

«Особи кривдників уже встановлені. Це двоє 14-річних дівчат та два 15-річні хлопці. Їх у присутності батьків опитують поліцейські. Дізнавачі з’ясовують усі обставини інциденту та встановлюють причини такого вчинку підлітків. З дітьми та батьками також працюватимуть ювенальні поліцейські. У справі триває досудове розслідування», - резюмували правоохоронці.