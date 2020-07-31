На Буковині після вечірки 20 осіб звернулися до лікарів через симптоми коронавірусу



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Впродовж кількох тижнів за кількістю хворих лідирують Кіцманський район, Путильський район та Чернівці

Лікар заявила, що святкування великих весіль у ресторанах - це один з важливих факторів росту кількості хворих

Чернівецькій області 20 осіб звернулися до лікарів із симптомами, схожими на коронавірус, після відвідин вечірки.

Про це повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко, передає місцеве видання molbuk.ua.

«Зараз маємо інформацію приблизно про 20 хворих із числа гостей одного урочистого заходу», - сказала лікар.

За її словами, є результати розслідування, які підтверджують захворювання серед гостей великих банкетів на весіллях, хрестинах.

«Такі випадки зареєстровані протягом останніх двох тижнів», - сказала вона.

За словами Гопко, кількість хворих почала зростати з кінця минулого тижня.

Лікар заявила, що святкування великих весіль у ресторанах - це один з важливих факторів росту кількості хворих.

«Впродовж кількох тижнів за кількістю хворих лідирують Кіцманський район, Путильський район та Чернівці. Поїдьте трасою у Кіцманському районі – біля ресторанів десятки авто, і можна лише здогадатися, скільки людей всередині. Зараз добігає повний інкубаційний період від завершення Петрівського посту. Впродовж цих двох тижнів і у вихідні, і у будні дні люди святкують, не відмовляючись від велелюдних банкетів», - сказала вона.

Гопко нагадала, що згідно з правилами гості мають розташовуватися на відстані 1,5-2 метри.

«Якщо є банкет на 50 людей, значить, заклад має бути на 250 квадратних метрів. Цього ніхто не дотримується», - сказала вона.

Нагадаємо, що станом на четвер, 30 липня в Чернівецькій області підтвердили 5812 випадків коронавірусу.