Міносвіти надали рекомендації з організації роботи дитсадків



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Міносвіти надали рекомендації з організації роботи дитсадків

За сприятливої ситуації у регіоні дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Міністерством освіти і науки розроблені інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році.

Лист з рекомендаціями надісланий до регіональних департаментів освіти та Інститутів післядипломної педагогічної освіти.

У Міністерстві освіти зазначають, що рішення щодо відновлення діяльності та функціонування дитячих садків ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За сприятливої ситуації у регіоні дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників. За створення таких умов відповідають засновники та керівники закладів.

У рекомендаціях наголошується, що при організації освітньої діяльності вихователям варто звертати увагу, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку, застосовувати його потрібно так, щоб це було природньо та органічно до їхніх потреб та інтересів.

Необхідною умовою для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, крім корекційно-розвиткових послуг та психолого-педагогічного супроводу, є створення універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в тому числі створення ресурсної кімнати.

Впровадження дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах та використання мобільних додатків є також прийнятним для дитсадків. Рекомендації МОН визначають тривалість і кратність роботи вихователя з дитиною за комп'ютером та гаджетами відповідно до віку і особливостей дитини.

Також невід'ємною складовою роботи закладу дошкільної освіти у 2020/21 навчальному році є підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними формами та видами.

Міністерство освіти і науки продовжуватиме роботу з координації діяльності закладів дошкільної освіти в умовах карантинних заходів, спричинених Covid-19.