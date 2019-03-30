На Закарпатті СБУ вилучила 120 кг наркотиків на $10 млн
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Розсилка
За даними прокуратури, злочинці займалися переміщенням наркотиків через кордон
У Закарпатській області Служба безпеки України під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури вилучила 120 кг наркотиків на 10 млн доларів.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомиларечник генерального прокурора Лариса Сарган.
«У ході обшуків в квартирі одного з фігурантів справи правоохоронці вилучили близько 120 кг (!) наркотичної речовини. На чорному ринку вартість такої кількості речовини становить 10 млн доларів США», - йдеться в повідомленні.
За її даними, група осіб займалася переміщенням наркотиків через кордон.
Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті СБУ блокувала діяльність організованого наркоугруповання.