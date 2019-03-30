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    Кримінал

    На Закарпатті СБУ вилучила 120 кг наркотиків на $10 млн

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    На Закарпатті СБУ вилучила 120 кг наркотиків на $10 млн

    За даними прокуратури, злочинці займалися переміщенням наркотиків через кордон

    У Закарпатській області Служба безпеки України під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури вилучила 120 кг наркотиків на 10 млн доларів.

    Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомиларечник генерального прокурора Лариса Сарган.

    «У ході обшуків в квартирі одного з фігурантів справи правоохоронці вилучили близько 120 кг (!) наркотичної речовини. На чорному ринку вартість такої кількості речовини становить 10 млн доларів США», - йдеться в повідомленні.

    За її даними, група осіб займалася переміщенням наркотиків через кордон.

    Тривають слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті СБУ блокувала діяльність організованого наркоугруповання.

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