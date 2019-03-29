На Прикарпатті СБУ блокувала діяльність організованого наркоугруповання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Мешканці Івано-Франківщини організували гуртові поставки прекурсорів для виготовлення метамфетаміну зі Східної Азії

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили контрабандне ввезення прекурсорів для виготовлення психотропних речовин на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Івано-Франківщини організували гуртові поставки прекурсорів для виготовлення метамфетаміну зі Східної Азії.

Нарколабораторію зловмисники облаштували на території одного з гаражних кооперативів області. Правоохоронці затримали двох організаторів нелегального бізнесу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із райцентрів після отримання чергового «замовлення» із п`ятьма кілограмами прекурсорів. Вилученої кількості речовини вистачило б для виготовлення партії психотропів вартістю півтора мільйона гривень за цінами «чорного ринку».

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків у приміщеннях фігурантів справи та їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили ємності, хімічні реактиви та сполуки необхідні для виготовлення наркотиків, прекурсори, канабіс, зброю і чорнові записи, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Операція із викриття зловмисників проводилася співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю під процесуальним керівництвом військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону.

Уранці 21 березня прес-центр СБУ повідомив про викриття найбільшої нарколабораторії в історії України. За даними відомства, організатори лабораторії налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України і за кордоном. Слідство з'ясувало, що злочинна організація із 2014 року в Україні та за кордоном за криптовалюту продавала наркотики через інтернет-сайти, месенджери, зокрема Telegram.