НАБУ візьметься за закупівлю вживаних польських автобусів під час війни

Вісім автобусів польського виробництва закупило комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважену особу Національного антикорупційного бюро зареєструвати кримінальне провадження за фактом закупівлі вживаних автобусів польського виробництва для міста Івано-Франківськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 2 жовтня.

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З відповідною скаргою до суду звернулася івано-франківська громадська організація «Захист-Є». У ній сказано, що ще у вересні організація направила до львівського територіального управління НАБУ заяву про злочин. Йшлося про те, що директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради може бути причетним до скоєння злочину під час закупівлі у ТОВ «Сучасні вантажівки» восьми вживаних автобусів польського виробництва.

Громадська організація стверджує, що комунальники придбали автобуси за ціною, що в кілька разів перевищує ринкову; занизили показники спідометрів. Крім цього, є ознаки підроблення сервісних книжок транспортних засобів. За оцінкою заявників, сума завданих збитків становить близько 30 млн грн.

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Проте НАБУ не внесло відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою громадської організації. Феміда не погодилася з цим, заявивши: за законом слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про злочин, зобов`язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Оскільки НАБУ цього не зробило, то суд зобов’язав антикорупційне бюро зареєструвати кримінальне провадження.

У розмові з «Главкомом» керівник ГО «Захист-Є» Руслан Мельник звернув увагу на підозрілі деталі, пов’язані із закупівлею польських автобусів.

«Нам потрапили до рук копії сервісних книжок восьми автобусів. Із них випливає, що вказані транспортні засоби активно експлуатувалися до 2018 року. Однак уже протягом 2018-2023 років відсутня жодна інформація про користування цими автобусами. Також дуже підозрілими є показники спідометра. Наприклад, на одному з них вказано 15 тис. км пробігу. Окремо від імені нашої громадської організації написали листа польській фірмі, яка користувалася автобусами у 2016-2018 роках. Але поляки нічого не відповіли», – наголосив громадський активіст.

Мельник додав, що сума приблизних збитків (30 млн грн) узялася після моніторингу цін на аналогічну марку автобусів на європейських та польських інтернет-сайтах. За його словами, вартість такого автобуса становить близько 50 тис. євро. Натомість комунальне підприємство «Електроавтотранс» заплатило за одну одиницю 7,86 млн грн або близько 196 тис. євро.

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Керівник ГО «Захист-Є» зауважив, що закуплені польські автобуси, наразі перевозять мешканців Івано-Франківська.

Додамо, що сам тендер вартістю 62,88 млн грн відбувся 18 липня 2023 року. Комунальне підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради обрало переможцем ТОВ «Сучасні вантажівки», яке до 24 серпня 2023 року мало поставити вісім вживаних автобусів Solaris Urbino виробництва фірми Solaris Bus & Coach (Польща). Це автобуси 2016 року випуску з пробігом 171-197 тис. км. Вартість одного транспортного засобу – 7,86 млн грн.

Крім цього, фірма «Торговий дім «Еталон Авто» скаржилась до Антимонопольного комітету на технічні вимоги івано-франківських комунальників, які вважала дискримінаційними. Зокрема, компанія хотіла запропонувати нові автобуси «Еталон А12221» виробництва «Чернігівського автозаводу», але вони не проходили за низкою критеріїв. Тому фірма вимагала дозволити нові автобуси, збільшити їхню висоту із 2990-3200 мм до 3250 мм, зменшити ємність паливного баку з не менше 300 л до 160 л, прибрати кондиціонер салону, лінію виявлення пожежі DAFO і підігрів та електрорегулювання двох зовнішніх дзеркал, замість яких хотіла не менше одного зовнішнього дзеркала та не менше одного в салоні.

Після скарги до АМКУ замовник вніс зміни до тендерної документації, відкривши можливість для поставки нових автобусів. Однак ТОВ «Торговий дім «Еталон Авто» не прийшло на тендер і ТОВ «Сучасні вантажівки» отримало підряд без конкуренції.

За даними аналітичної системи Youcontol, київське ТОВ «Сучасні вантажівки» входить до групи родини Ольги та Євгена Мещаніних. Компанії групи працюють в різних сферах: торгівля автомобілями, нерухомість, будівництво, транспорт. Головний актив – автомобільний холдинг АВТЕК, який є офіційним дилером вантажних автомобілів та спецтехніки FORD TRUCKS, МАЗ, VOLAT; працює в сфері продажу автомобілів, автобусів, різноманітної спецтехніки та запчастин; надає гарантійне та після гарантійне обслуговування на офіційних сервісних станціях по всій Україні.