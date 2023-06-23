Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться

Тонни кави для «Нафтогазу», цілий автопарк для сільради та розкішний стадіон-«укриття» на Поліссі…

Гучна історія із закупівлею барабанів для київських укриттів може мати несподівану розв’язку. Як повідомив «Главкому» депутат Київської міської ради ради і голова тимчасової контрольної комісії з перевірки укриттів Леонід Ємець, столичні районні держадміністрації можуть бути обмежені у правах з використання фінансових ресурсів. Комісія дійшла висновку, що вони не справляються з делегованими Київрадою повноваженнями. Тому контрольна комісія підійматиме питання про це на рівні столичного парламенту.

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«Закупівлі відбуваються з певним відсотком корупції»

Протягом тижня роботи столичної комісії (йдеться про середину червня 2023 року) суспільству стало відомо про яскраві історії «з душком». Зокрема, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. Мистецький ліцей «Зміна» Дніпровського району Києва замовив електросковорідку за 720 тис. грн! Придбана коштовна побутова техніка попрямувала до київських укриттів, майже п’ята частина яких непридатна для використання, уточнює депутат Ємець.

«Система ProZorro дозволяє бачити тендерні документи. А за тендери відповідають ті, хто їх проводять. У нашому випадку це райдержадміністрації та їхні структурні підрозділи. Вони прописують у документації предмет закупівлі та слідкують за поставленою продукцією», – додав столичний обранець.

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Ще раз «відзначилося» управління освіти Дніпровського району – придбало 300 шкіряних барабанів в укриття за 882 тис. грн. Музичні інструменти, як переконував замовник, мали слугувати «психологічним розвантаженням для дітей». Ця ж закупівля чи не найбільше наробила галасу – люди масово кинулися писати скарги до Держаудитслужби з вимогою її відмінити.

Закупівля барабанів в укриття Києва чи не найбільше наробила галасу – люди масово кинулися писати скарги до Держаудитслужби з вимогою її відмінити скріншоти із ProZorro

Врешті-решт замовник був змушений відмовитися від барабанів.

Оскандалилася й Солом’янська райдержадміністрація, яка купила мати для укриттів за завищеними цінами.

«Таке враження, що всі закупівлі відбуваються з певним відсотком корупції. Інакше, як можна пояснити суттєву різницю в ціні?! Дивіться: один мат для укриття обійшовся Солом’янській РДА у 3,2 тис. грн. Водночас школа у Дніпровському районі Києва за такий же мат заплатила 1,8 тис. грн. Крім цього, наша комісія зв’язалася з виробником цих матів, він їх продає їх по 1,6 тис. грн», – заявив Леонід Ємець.

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Поки у столиці шукають винних у бюджетному марнотратстві, «Главком» пройшовся нетрями свіжих публічних закупівель по всій Україні.

Під час війни влада змінила правила публічних закупівель. Перші декілька місяців з початку вторгнення замовникам дозволяли купувати все напряму і звітувати про це вже потім, після закінчення воєнного стану. Згодом конкурентні тендери повернули, однак із низкою спеціальних умов для воєнного часу. Крім цього, є перелік випадків, коли можна і далі підписувати прямі контракти на будь-які суми, наприклад, для укриттів. Замовники можуть не публікувати частину інформації на Prozorro, якщо вона чутлива. А тендер відбудеться навіть у тому випадку, коли на нього прийде лише один учасник.

Фірма з «чорного списку» АМКУ вийшла на стадіон

Скандал вибухнув у місті Ківерці на Волині. Там посеред війни затіяли ремонт стадіону вартістю 135 млн грн. Щоб не сильно різало очі, справу розділили на два тендери. Щоправда, небайдужі громадяни все одно почали скаржитися до Держаудитслужби з проханням перевірити доцільність мільйонних витрат.

Небайдужі громадяни просять Держаудитслужбу звернути увагу на багатомільйонний тендер на Волині скріншот із ProZorro

Паралельно у соцмережах вирує бурхлива дискусія. Читачі прямо пишуть, що нині є важливіші об’єкти для відбудови, аніж стадіони у поліській глибинці.

У соцмережах читачі прямо пишуть, що нині є важливіші об’єкти для відбудови, аніж стадіони у поліській глибинці скріншот із Facebook-сторінки адвоката Дмитра Бузанова

Ця ситуація змусила міського голову Ківерців Олександра Ковальчука шукати притомні пояснення. За його словами, громада грошей… не має, але шукатиме. Ремонт стадіону потрібен, оскільки, окрім облаштування поля, бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків, планується (і тут увага!) звести укриття на 400 місць, якого потребує сусідська школа.

При цьому мер упустив важливий момент. Як виявилося, на тендер прийшло рівненське ТОВ «Стиль-Декор». У 2019 році Антимонопольний комітет оштрафував цю фірму на 3,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії.

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Сумнівна фірма з Рівного вирішила виграти тендер, давши хорошу знижку скріншот із ProZorro

Станом на 23 червня 2023 року, ТОВ «Стиль-Декор» знаходиться у «чорному списку» Антимонопольного комітету.

ТОВ «Стиль-Декор», яке три роки тому попалося на антиконкурентних узгоджених діях, досі у «бані» Антимонопольного комітету дані з відкритих джерел

Це означає, що влада Ківерців мала б уважніше вивчати своїх потенційних підрядників.

Кавомани з «Нафтогазу»

Вкрай цікаві тендери як для воєнного часу проводить і «Нафтогаз України». 21 червня компанія оголосила про придбання 1507 кг кави очікуваною вартістю 949,4 тис. грн.

За пачку кави «Нафтогаз» готовий викласти 630 грн скріншот із ProZorro

«Нафтогазівці» хочуть, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів. Уся продукція фасуватиметься у кілограмові пачки. Таким чином, за пачку кави замовник готовий викласти 630 грн.

Як з’ясувалося, у «Нафтогазі» сидять неабиякі гурмани. У лютому компанія вже купила 1125 кг кави за 488 тис. грн. Йшлося про преміум арабіку, кілограм якої тоді вартував 433,8 грн.

Перед Новим роком НАК також придбав преміум-арабіку на 191,9 тис. грн. Кіло тоді вийшло за 469 грн. На тендер подалося п’ять учасників.

У листопаді 2022-го «Нафтогазу» підвезли ще 327 кг кави по 610 грн за кілограм.

Автомобіль не будь-який смак влади

Останні автомобільні тендери також свідчать: війна жодним чином не спонукає місцеву владу економити. Навпаки – гроші ллються рікою. Наприклад, Широківська сільська рада Запорізької області запустила тендер із закупівлі п’яти новеньких автівок очікуваною вартістю 4,1 млн грн. Сільрада бажає обзавеcтися цілим міні-парком Renault різних моделей: три Duster, по одній Express і Arkana.

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Сільрада у Запорізькій області бажає обзавеcтися цілим парком Renault різних моделей скріншот із ProZorro

Є вже й потенційний продавець – ТОВ «Адамант Моторс Запоріжжя». Щоправда є проблема: його пропозиція на 282 тис. грн більша, аніж замовник заклав видатки на купівлю машин.

Комунальне підприємство «Бейкуш» Чорноморської сільської ради Миколаївської області 15 червня повідомило про намір витратити 2,2 млн грн на закупівлю трьох кросоверів. Машини будуть 2023 року випуску з усім необхідним «фаршем» (мультимедійна система, кондиціонер, бортовий комп’ютер, круїз-контроль).

Комунальне підприємство «Волиньпродресурс» свій вибір зупинило на конкретній автівці – семимісній Hyundai Staria. Її ціна становить 2,3 млн грн. У салоні має бути обов’язково преміальна акустика Bose (11 динаміків, підсилювач і сабвуфер), шкіряне оздоблення сидінь, клімат-контроль з системою антизапотівання.

«Експлуатаційні властивості даної моделі транспортного засобу мають високі параметри безпеки, прохідності та комфорту, що є важливим в діяльності замовника», – пояснюється, чому волинські комунальники так хочуть недешеву забаганку.

За 2 млн грн міське управління справами Дніпровської міської ради готове купити Toyota Land Cruiser. Автівка матиме круїз-контроль, аудіосистему з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм, клімат-контроль, шкіряне оздоблення сидінь.

У коментарі «Главкому» аналітик проєкту Dozorro Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко пояснив: бувають випадки, коли дивні тендери справді мають логічне пояснення. Тут можна розділити на дві частини: коли виникає питання, чому взагалі зараз купують якісь конкретні речі, замовляють ремонти і так далі. Тобто тут йдеться про доцільність витрат.

З іншого боку, є такі тендери, коли сама закупівля погана, із завищеними цінами, умовами під «свого» підрядника, неправильними процедурами.

«В обох випадках добре працює громадський контроль. Після історії з овочерізками і барабанами люди почали активніше дивитися, що купують на Prozorro. І це допомагає, як вчасно вирахувати закупівлі з порушеннями, які вже тривають, так і запобігати подібним тендерам – адже органи влади знатимуть, що за їхньою роботою стежать. Головний принцип Prozorro – «всі бачать все». Сама система не може ловити порушників, вона робить так, щоб ми бачили всі закупівлі – і наша робота цим скористатися», – наголосив аналітик проєкту Dozorro.

Віталій Тараненко, «Главком»