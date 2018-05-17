Нацполіція збільшить штат українських делегатів в Інтерполі

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Глава Нацполіції Сергій Князєв та президент Інтерполу Менг Хонгвей

Глава Нацполіції обговорив з президентом Інтерполу подальший розвиток відносин і співробітництво

У Національній поліції України було прийнято рішення збільшити штат українських делегатів у центральному офісі Інтерполу.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба силового відомства.

Зазначається, що в середу в рамках сорок шостої Європейської регіональної конференції Інтерполу в Дубліні Князєв зустрівся з президентом Інтерполу Менгом Хонгвеєм, з яким обговорили подальший розвиток відносин і співробітництво Національної поліції України з головним офісом Інтерполу.

«Ми йдемо в ногу з європейськими колегами, які протидіють транснаціональній організованій злочинності в різних напрямках. І сьогодні вже було досягнуто низку домовленостей, зокрема, щодо міжнародного розшуку злочинців», - зазначив Князєв.

У свою чергу Хонгвей зазначив дотримання українськими поліцейськими прав осіб, які перебувають в регіональному та міжнародному розшуках, а також правил і регламенту їхнього обліку.

За даними відомства, від імені міністра внутрішніх справ глава Нацполіції запросив президента Інтерполу відвідати Україну. Попередньо візит заплановано на літо 2018 року.

До слова, нещодавно в «Борисполі» затримали громадянку РФ, яку розшукував Інтерпол.