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    Кримінал

    Нацполіція збільшить штат українських делегатів в Інтерполі

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    <p>Глава Нацполіції Сергій Князєв та президент Інтерполу Менг Хонгвей</p>

    Глава Нацполіції Сергій Князєв та президент Інтерполу Менг Хонгвей

    Глава Нацполіції обговорив з президентом Інтерполу подальший розвиток відносин і співробітництво

    У Національній поліції України було прийнято рішення збільшити штат українських делегатів у центральному офісі Інтерполу.

    Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба силового відомства.

    Зазначається, що в середу в рамках сорок шостої Європейської регіональної конференції Інтерполу в Дубліні Князєв зустрівся з президентом Інтерполу Менгом Хонгвеєм, з яким обговорили подальший розвиток відносин і співробітництво Національної поліції України з головним офісом Інтерполу.

    «Ми йдемо в ногу з європейськими колегами, які протидіють транснаціональній організованій злочинності в різних напрямках. І сьогодні вже було досягнуто низку домовленостей, зокрема, щодо міжнародного розшуку злочинців», - зазначив Князєв.

    У свою чергу Хонгвей зазначив дотримання українськими поліцейськими прав осіб, які перебувають в регіональному та міжнародному розшуках, а також правил і регламенту їхнього обліку.

    За даними відомства, від імені міністра внутрішніх справ глава Нацполіції запросив президента Інтерполу відвідати Україну. Попередньо візит заплановано на літо 2018 року.

    До слова, нещодавно в «Борисполі» затримали громадянку РФ, яку розшукував Інтерпол.

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