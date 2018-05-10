В «Борисполі» затримали громадянку РФ, яку розшукував Інтерпол

Жінка розшукується правоохоронними органами Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію

В аеропорту «Бориспіль» затримали громадянку РФ, яка перебувала в міжнародному розшуку.

Про це 9 травня повідомляє Держприкордонслужба.

«Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили жінку, яка перебувала в міжнародному розшуку. Так, учора під час оформлення на приліт пасажирів авіарейсу «Делі-Київ», відносно особи, а саме – громадянки Російської Федерації, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одразу було поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. В подальшому встановлено, що жінка розшукується правоохоронними органами Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію.

Наразі цю особу затримано та передано співробітникам Національної поліції.

До слова, раніше прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку.