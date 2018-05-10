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    В «Борисполі» затримали громадянку РФ, яку розшукував Інтерпол

    Жінка розшукується правоохоронними органами Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію
    В аеропорту «Бориспіль» затримали громадянку РФ, яка перебувала в міжнародному розшуку. Про це 9 травня повідомляє Держприкордонслужба. «Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили жінку, яка перебувала в міжнародному розшуку. Так, учора під час оформлення на приліт пасажирів авіарейсу
    • Сьогодні, 05:36
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    <span>Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту &laquo;Київ&raquo; виявили росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку</span>
    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили росіянку, яка перебувала в міжнародному розшуку

    Жінка розшукується правоохоронними органами Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію

    В аеропорту «Бориспіль» затримали громадянку РФ, яка перебувала в міжнародному розшуку.

    Про це 9 травня повідомляє Держприкордонслужба.

    «Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили жінку, яка перебувала в міжнародному розшуку. Так, учора під час оформлення на приліт пасажирів авіарейсу «Делі-Київ», відносно особи, а саме – громадянки Російської Федерації, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, одразу було поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. В подальшому встановлено, що жінка розшукується правоохоронними органами Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію. 

    Наразі цю особу затримано та передано співробітникам Національної поліції.

    До слова, раніше прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку.

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