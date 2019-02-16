Невідомі підпалили двері старовинного храму у Кривому Розі



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Внаслідок підпалу двері храму серйозно пошкоджено

У центральний вхід храму було кинуто запальну суміш

15 лютого близько 19:30 група невідомих підпалила двері у Свято-Вознесенському храмі Української православної церкви (в канонічній єдності з Московським патріархатом) у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Про це сказано в повідомленні Управління Нацполіції в Кривому Розі.

Згідно з повідомленням, у центральний вхід храму було кинуто запальну суміш, що призвело до загоряння й серйозних пошкоджень дверей і надбрамної ікони Вознесіння Господнього.

Крім того, на стінах були зроблені написи «14/88».

Поліція Кривого Рогу за фактом спроби підпалу церкви почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Храм було засновано в 1876 році.

Джерело: Українські новини