Невідомі здійснили у Херсоні зухвалий розбійний напад на ювелірний магазин

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Фото: В'ячеслав Аброськін Злочинців спалили свою автівку після нападу

Злочинці здійснили збройний спротив, спалили одну зі своїх автівок та зникли

У понеділок ввечері, близько 20:50, у Херсоні невідомі скоїли озброєний розбійний напад на ювелірний магазин, розташований в ТРЦ «Фабрика».

Про це повідомив заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, при спробі затримання працівниками поліціі, які були підняті по тривозі, злочинці здійснили збройний спротив, спалили одну зі своїх автівок та зникли.

«За наказом Голови Нацполіції Сергій Князєв в Херсонській та суміжних областях введений оперативний план «Сирена» по розшуку та затриманню автомобіля, на якому втекли озброєні злочинці після скоєння розбійного нападу», - зазначив Аброськін.

Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав. Після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

Наразі на території Херсонщини та трьох сусідніх областей введено оперативний план перехоплення. Триває спецоперація із затримання зловмисників.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій).

До слова, у Херсонській області у понеділок, 14 травня, з'явилася патрульна поліція Криму