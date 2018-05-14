  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні з'явилася патрульна поліція Криму

    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Працівники новоствореного відділу патрульної поліції
    Працівники новоствореного відділу патрульної поліції

    65 патрульних поліцейських дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах Херсонщини

    У Херсонській області у понеділок, 14 травня, почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в окупованій АР Крим та Севастополі, очолив відділ Віктор Левченко.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Зазначається, що 65 патрульних поліцейських дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському. Також правоохоронці контролюватимуть основні траси, які з'єднують материк із півостровом.

    Працівники новоствореного відділу патрульної поліції нестимуть службу і на Арабатській стрілці, де розташовані курортні населенні пункти.

    Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомів, що поліція Криму надаватиме повний спектр поліцейських послуг.

    Також перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у березні запевняв, що підрозділи патрульної поліції Криму планують доукомплектувати до кінця 2018 року.

    Читайте також
    Національна поліція України Крим Херсонщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ