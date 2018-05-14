В Україні з'явилася патрульна поліція Криму
- Вчора, 23:58
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65 патрульних поліцейських дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах Херсонщини
У Херсонській області у понеділок, 14 травня, почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в окупованій АР Крим та Севастополі, очолив відділ Віктор Левченко.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що 65 патрульних поліцейських дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському. Також правоохоронці контролюватимуть основні траси, які з'єднують материк із півостровом.
Працівники новоствореного відділу патрульної поліції нестимуть службу і на Арабатській стрілці, де розташовані курортні населенні пункти.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомів, що поліція Криму надаватиме повний спектр поліцейських послуг.
Також перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у березні запевняв, що підрозділи патрульної поліції Криму планують доукомплектувати до кінця 2018 року.