Виховательку було звільнено за фото в купальнику. Суд через шість років поставив крапку

Вихователька дитячого садка, яку звинувачували у аморальній поведінці через фото у купальнику , отримала перемогу у суді

Вихователька дитячого садка з Хмельниччини Віта Черешньовська, яку звільнили з дитячого садку за публікацію у соцмережах фотографії у купальнику, після 6 років судової тяганини нарешті досягла перемоги. Про це жінка розповіла на своїй сторінці в соцмережах.

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«Перемога – це не один день, а в моєму випадку довгих 6 років боротьби за незаконне звільнення з посади вихователя. Не розказати словами і не описати на папері всі ті емоції, весь той страх, все те хвилювання, яке я пережила за ці роки, весь той бруд, який лився на мене зі сторони, але дякую Богові за сили і людей які були поряд. Такий довгий і важкий шлях заради правди, заради справедливості. Скільки вже рішень суду я пережила, скільки переплакала, а цього дня я чекала найбільше. Незаконно звільнена – ця історія дала мені урок на все життя, так вона змінила мене, з'явилося багато комплексів, але віра не залишила», – написала Віта Черешньовська.

Ця історія розпочалась шість років тому, коли Віту Черешньовську звільнили у селі Бугаївка на Рівненщині. Керівниця дитсадка Лариса Музика звільнила виховательку за «аморальну поведінку». Приводом у звинуваченні стали фото Черешньовської у соцмережі, на яких та в купальнику та в червоному вбранні з келихом вина.

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Музика пояснила своє рішення тим, що після таких фото в садочку не розповісти вже, що «дітей лелека приносить». Ексміністр освіти Лілія Гриневич тоді назвала скандальне звільнення виховательки з дитсадка на Рівненщині «розправою». Сама ж Віта Черешньовська звернулася до суду та оскаржила своє звільнення. В результаті районний суд став на бік звільненої виховательки.

Нагадаємо, у 2019 році Віта Черешньовська виграла Верховний Суд. Жінку мали поновити на роботі та виплатити компенсацію за вимушений прогул. Але на цьому справа між жінками не завершилась. Тепер же, наголосила Черешньовська, всі судові тяганини позаду, і правда на її стороні.