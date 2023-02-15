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У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку
Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам
скріншот з відео

Зловмисниці придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником

У Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. 

За словами правоохоронців, персонал установи, вартість перебування у якому складала від 8-ми до 15-ти тисяч гривень, систематично вчиняв щодо дітей насилля та катування.

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі
Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Поліція Києва

«Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими «методами» працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам», – розповіли в поліції.

Зловмисниці за невиконані завдання закривали малюків у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали малюків в присутності інших діток. Крім того, вони змушували вихованців стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Виховательки катували дітей
Виховательки катували дітей
фото: Поліція Києва

Під час обшуків у дитсадку та за місцем проживання директорки закладу було вилучено речові докази. Чотирьом працівницям установи повідомили про підозру в катуванні, вчиненого повторно або за попередньою змовою групою осіб. Участь інших працівників у знущанні над дітьми встановлюється.

У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку фото 1
фото: Поліція Києва

«Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У ході слідства буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу», – підкреслили в поліції.

Зловмисницям загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку. Зловмисницю було затримано.

Теги: батьки вихователь діти знущання

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