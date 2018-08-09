Новий скандал із «торнадівцями»: Прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО



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Слідчі знайшли у камері СІЗО зброю

Прокуратура намагалась провести обшуки, а екс-бійці їй заважали

Військова прокуратура Київського гарнізону пояснила останні події в Лук’янівському СІЗО за участю екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Відповідна заява опублікована на сайті генпрокуратури.

Там говориться, що відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що ув’язнені Київського слідчого ізолятора, використовуючи засоби мобільного зв’язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинять тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна та / чи права на майно, а також готують організацію масових заворушень та закликають до їх вчинення ув’язнених цієї установи.

На даний час у рамках даного кримінального провадження проводиться обшук в зазначеному місці попереднього ув’язнення, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю – від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї, йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуку зі сторони ув’язнених і фігурантів кримінального провадження чинився опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та Служби безпеки України. Зокрема, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами, внаслідок чого останнім заподіяно тілесні ушкодження.

У цей момент вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.