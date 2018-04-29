Одеська поліція затримала шахраїв, які видурили у людей 700 тисяч гривень

Під приводом «акції на спеціальні купони» шахраї входили в довіру до громадян

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що правоохоронці затримали групу людей, що підозрюються у шахрайстві. За його словами, у злочинну групу входили п’ятеро людей двоє жінок, одна з яких була організаторкою, та троє чоловіків. «Вони (затримані – ред.) ошукали одеситів



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Під приводом «акції на спеціальні купони» шахраї входили в довіру до громадян

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що правоохоронці затримали групу людей, що підозрюються у шахрайстві.

За його словами, у злочинну групу входили п’ятеро людей двоє жінок, одна з яких була організаторкою, та троє чоловіків.

«Вони (затримані – ред.) ошукали одеситів на майже 700 000 грн. Під приводом «акції на спеціальні купони» вони входили в довіру до громадян і прямо в оселях або на вулиці забирали усі гроші. Наразі нам відомо про щонайменше 28 епізодів злочинної діяльності. Але ми думаємо, що ошуканих значно більше», - написав у Facebook Головін.

Начальник главку також звернувся до громадян із проханням повідомити, якщо вони стали жертвами цих шахраїв. Поліція очікує на санкцію суду щодо міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні 2017 року поліція затримала злодія, який видурив у пенсіонерки 10 тис. грн.