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П'яна ДТП за участю Ступки: яке покарання вимагає прокуратура

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
П'яна ДТП за участю Ступки: яке покарання вимагає прокуратура
ДТП за участю Остапа Ступки сталося 4 квітня
фото з відкритих джерел

Наступне судове засідання у справі Ступки заплановане на 23 листопада

Українського актора Остапа Ступку, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, хочуть посадити на три роки. Такі вимоги висловили прокурори, передає пресслужба Київської міської прокуратури.

Крім цього знаменитості хочуть заборонити керувати авто протягом наступних п'яти років. 

«Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років», – йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання у справі Ступки заплановане на 23 листопада.

Нагадаємо, ДТП за участю актора сталося 4 квітня цього року. Остап Ступка на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Алкотестер показав, що Остап Ступка на момент аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Теги: ДТП Київ Остап Ступка

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