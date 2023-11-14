П'яна ДТП за участю Ступки: яке покарання вимагає прокуратура
Наступне судове засідання у справі Ступки заплановане на 23 листопада
Українського актора Остапа Ступку, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, хочуть посадити на три роки. Такі вимоги висловили прокурори, передає пресслужба Київської міської прокуратури.
Крім цього знаменитості хочуть заборонити керувати авто протягом наступних п'яти років.
«Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років», – йдеться в повідомленні.
Наступне судове засідання у справі Ступки заплановане на 23 листопада.
Нагадаємо, ДТП за участю актора сталося 4 квітня цього року. Остап Ступка на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Алкотестер показав, що Остап Ступка на момент аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
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