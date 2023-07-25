Ступка, який перебуває під домашнім арештом, повернувся на сцену

Суд призначив актору нічний домашній арешт до 3 вересня

Відомий український актор на народний артист України Остап Ступка, який навесні напідпитку виїхав на зустрічну смугу та врізався у припарковане авто з іншим водієм, повернувся до роботи у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Про це свідчить допис театру у Facebook.

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Артист зіграє роль святенника Тартюфа в однойменній виставі Мольєра. На сторінці театру опублікували світлини з репетиції, на яких видно й Ступку, який нині перебуває під слідством і нещодавно звільнився з-під домашнього арешту.

Зауважимо, одразу після ДТП актор повернувся на сцену театру. Він розповів, що боявся реакції глядачів, проте ті зустріли його традиційно гучними оваціями. «У такій ситуації міг опинитися будь-хто. А це сталося зі мною. Мені потрібно реабілітуватися. А як реабілітуватися в перші дні? Мені важливо було зіграти на сцені саме 7 числа. Бо вихід на сцену до людей, які прийшли подивитися на тебе, на твоїх колег – це частина реабілітації через професію, через донесення думок до глядачів... Коли ми закінчили виставу і вийшли на уклін, то зал просто вибухнув оплесками з криками «Браво» та з винесенням квітів на сцену», – пригадав Ступка.

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Згодом у театрі Франка заявили, що не збираються звільняти актора, який постане перед судом за скоєння серйозного ДТП із постраждалим. Там зазначили, що коли вирок суду буде оголошений і якщо він буде таким, що Ступка матиме змогу грати на сцені – рідний театр поверне йому попередні ролі.

При цьому керівник театру Михайло Захаревич театру у квітні наголосив, що керівництво закладу культури засуджує вчинок Остапа Ступки. Однак, на думку Захаревича, така поведінка одного актора не має кидати тінь на репутацію всього театру.

«А чого ми будемо відмовлятись від працівника? Він понесе покарання, відповідно до чинного законодавства, за рішенням суду. Відмовлятись від людини, навіть тієї, яка зробила проступок, ми не маємо наміру.

Чи засуджуємо – так, засуджуємо. І переважна більшість колективу засуджує. Але відмовлятись від Остапа Ступки не будемо – він багато років пропрацював у театрі. Ще не бачив його, не розмовляв, але те, що мені розповідали – він і сам розкаюється», – сказав Захаревич.

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Нагадаємо, ввечері 4 квітня стало відомо про аварію в Голосіївському районі столиці. Ступка на позашляховику скоїв наїзд на припаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік. З травмами різного ступеню тяжкості потерпілого госпіталізували у лікарню. Після перевірки керманича авто на алкоголь – у його крові виявили 1,62 проміле при нормі 0,3.

Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП у Києві фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали винуватця на місці. Йому обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт. До 5 липня включно актор не міг покидати будинок від 22:00 до 06:00. Наразі Київська міська прокуратура передала справу Ступки до суду.

За скоєний злочин чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років.

До слова, суд залишив Ступку під арештом. Актору заборонено залишати своє помешкання з 12 години ночі до 5 ранку. Такі обмеження суд продовжив до 3 вересня, задовольнивши клопотання прокурора.