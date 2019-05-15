Поліція затримала чоловіка, який влітку облив Шабуніна зеленкою



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17 липня 2018 року невідомі облили зеленкою і закидали тортами Віталія Шабуніна

Київські оперативники затримали підозрюваного - уродженця Івано-Франківської області, 1996 року народження

Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив зеленкою голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції.

У рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу, правоохоронці розшукували підозрюваного.

«У результаті 14 травня, київські оперативники затримали підозрюваного - уродженця Івано-Франківської області, 1996 року народження», - розповіли у поліції.

Наразі правопорушник надає пояснення слідчим. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі. У САП засудили насильство і закликали провести розслідування.