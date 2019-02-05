Поліція затримала на Луганщині бойовика «ЛНР»
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Пособником окупантів виявився 36-річний луганчанин
Наразі із затриманим проводяться слідчі дії
У Луганській області правоохоронці затримали бойовика незаконного збройного формування «ЛНР».
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
«Як розповів 36-річний луганчанин, у 2016 році він погодився на пропозицію знайомого, підписав контракт з одним із підрозділів бойовиків та проходив навчання на навчальній базі, що розташовується на території колишнього військового ліцею у м. Луганськ», - йдеться у повідомленні.
Наразі із затриманим проводяться слідчі дії.
До слова, раніше українські бійці показали відео ефектного розгрому техніки бойовиків «ЛНР».