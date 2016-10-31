Поліція зірвала «сходку» кримінальних авторитетів: спецпризначенці прийшли прямо до ресторану

Більше 60-ти осіб доставили до управління поліції

Сьогодні, у неділю, 26 листопада, у Пущі-Водиці працівники карного розшуку Головного та Оболонського управлінь поліції разом зі спецпризначенцями навідалися у ресторан. Тут, за оперативною інформацією, зібралися люди, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах. Про це інформує поліція Києва. Правоохоронці



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Більше 60-ти осіб доставили до управління поліції

Сьогодні, у неділю, 26 листопада, у Пущі-Водиці працівники карного розшуку Головного та Оболонського управлінь поліції разом зі спецпризначенцями навідалися у ресторан. Тут, за оперативною інформацією, зібралися люди, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах. Про це інформує поліція Києва.

Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їх особисті дані.

«З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі, тож для ретельної перевірки більше 60-ти осіб доставили до управління поліції. Під час огляду місця події також виявили кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Тож її вилучили для проведення експертизи. Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Раніше колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема здивований заявами начальника поліції Києва, який, за його словами, визнав неспроможність правоохоронців жорстко діяти щодо кримінальних авторитетів. Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю «Главкому».

«Начальник поліції Києва сьогодні говорить: «У нас 10 злодіїв в законі, ми не можемо нічого робити. У нас немає механізмів правового впливу на них». Тобто заходити в офіси в масках, укладати персонал обличчям вниз, зламувати сейфи, вигрібати комп'ютерну техніку, у них для цього є можливості. А зайти в готель в центрі Києва, де збирається мало не щовечора 10 злодіїв в законі, і покласти їх обличчям вниз - у них немає механізмів. Як колишній міліціонер я цього не розумію», - сказав Ярема.