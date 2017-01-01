Колишній начальник столичної міліції шокований заявами нинішніх керівників поліції

Віталій Ярема заявив, що сьогодні поліція перебуває розваленому стані

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема здивований заявами начальника поліції Києва, який, за його словами, визнав неспроможність правоохоронців жорстко діяти щодо кримінальних авторитетів. Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю «Главкому». «Начальник поліції Києва сьогодні говорить: «У нас 10



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Віталій Ярема заявив, що сьогодні поліція перебуває розваленому стані

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема здивований заявами начальника поліції Києва, який, за його словами, визнав неспроможність правоохоронців жорстко діяти щодо кримінальних авторитетів. Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю «Главкому».

«Начальник поліції Києва сьогодні говорить: «У нас 10 злодіїв в законі, ми не можемо нічого робити. У нас немає механізмів правового впливу на них». Тобто заходити в офіси в масках, укладати персонал обличчям вниз, зламувати сейфи, вигрібати комп'ютерну техніку, у них для цього є можливості. А зайти в готель в центрі Києва, де збирається мало не щовечора 10 злодіїв в законі, і покласти їх обличчям вниз - у них немає механізмів. Як колишній міліціонер я цього не розумію», - заявив Ярема.

За його словами, на сьогодні поліція перебуває розваленому стані. Провину за це він покладає на грузинську команду експатів.

«На моє переконання, експати з Грузії, які прийшли в поліцію, розвалили її повністю і нічого не створили. Створили тільки цей піар-проект «патрульна поліція». Так, їм видали гарну форму, вони перестали ховатися в кущах, за кутами, і люди це сприйняли як манну небесну. Але на дорогах зараз ситуація катастрофічна... До мене приходив співробітник з МВС. За добу - 40 трупів на дорогах. У нас за півроку в АТО гине менше!», - відзначив екс-генпрокурор.