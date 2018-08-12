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    Кримінал

    Помстилися: молодик із підлітком забили до смерті чоловіка на Полтавщині

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    Помстилися: молодик із підлітком забили до смерті чоловіка на Полтавщині

    Фігурантом розслідування є також 14-річний хлопець

    На Полтавщині 16-річний юнак та 29-річний односелець підозрюються у вбивстві свого 42-річного односельця. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

    Подія сталася 9 серпня, близько 22:00, в одному із сіл Глобинщини. У 42-річного загиблого виявлені численні побої.

    У скоєнні насильницького злочину, наслідком якого стала смерть 42-річного чоловіка, підозрюються 16-річний юнак та 29-річний односелець. Також проводяться процесуальні дії з 14-річним братом підлітка, з метою визначення його ролі у скоєному.

    За основною версією поліції мотивом жорстокого злочину може бути помста, що ґрунтується на особистих неприязних відносинах учасників події.

    На даний час 16-річного неповнолітнього та 29-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, на Київщині чоловік до смерті забив свою тяжкохвору матір.

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