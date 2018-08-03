На Київщині чоловік до смерті забив свою тяжкохвору матір
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Розсилка
Фото: Нацполіція
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі
47-річний фастівчанин напідпитку наніс руками множинні удари по голові своїй тяжкохворій 85-річній матері, за якою доглядав. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.