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    На Київщині чоловік до смерті забив свою тяжкохвору матір

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    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві - На Київщині чоловік до смерті забив свою тяжкохвору матір
    Фото: Нацполіція
    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

    Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

    47-річний фастівчанин напідпитку наніс руками множинні удари по голові своїй тяжкохворій 85-річній матері, за якою доглядав. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2  ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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