Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень

Правоохоронці затримали посадовця під час передачі другої частини хабара у сумі 300 тисяч гривень

Заступник голови правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» вимагав від представника приватного товариства мільйон гривень за прийняття рішення про відчуження нерухомого майна та укладення договору купівлі-продажу санаторію на березі Дніпродзержинського водосховища у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці задокументували передачу посадовцю першої частини неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень. Під час передачі ще 300 тис грн 31 серпня члена правління затримали.

Наразі слідчі дії тривають. За місцем роботи посадовця проходять обшуки.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.