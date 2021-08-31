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    Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень

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    За місцем роботи посадовця проходять обшуки - Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень
    За місцем роботи посадовця проходять обшуки
    Фото: Офіс генпрокурора

    Правоохоронці затримали посадовця під час передачі другої частини хабара у сумі 300 тисяч гривень

    Заступник голови правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» вимагав від представника приватного товариства мільйон гривень за прийняття рішення про відчуження нерухомого майна та укладення договору купівлі-продажу санаторію на березі Дніпродзержинського водосховища у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Правоохоронці задокументували передачу посадовцю першої частини неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень. Під час передачі ще 300 тис грн 31 серпня члена правління затримали.

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    Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень
    Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень
    Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень

    Наразі слідчі дії тривають. За місцем роботи посадовця проходять обшуки.

    Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

    Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

    Теги: прокуратура нерухомість корупція в Україні хабар Офіс Генерального прокурора чиновник Дніпропетровщина
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    Посадовець «Укрпрофоздоровниці» попався на хабарі у мільйон гривень