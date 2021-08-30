Справу президента Аграрної академії наук передали до суду: йому загрожує 12 років тюрми

Президент Національної академії аграрних наук обвинувачується у вимаганні 4 млн грн

Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало через отримання неправомірної вигоди. За двома фактами отримання хабарів обвинуваченому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів головного слідчого управління Нацполіції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням президента Національної академії аграрних наук України в отриманні ним неправомірної вигоди.

Зазначається, що президент НААН України обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

Також фігурант обвинувачується у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 мільйонів гривень від одного із суб’єктів господарської діяльності на користь підконтрольного підприємства за невчинення ним дій щодо зміни керівника одного державних сільськогосподарських підприємств, які входять до структури НААН, а також надання можливості у подальшому продовження фінансово-господарських взаємовідносин між цим суб’єктом господарської діяльності та вказаним державним підприємством, які склалися на підставі раніше укладених договорів з надання послуг щодо обробітку землі.

27 серпня, обвинувальний акт у відношенні президента НААН направлено до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозру президентові Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзалу у причетності до заволодіння особливо цінними землями НААН.

У квітні 2021 року суд за клопотанням слідчого Національної поліції ухвалив рішення про відсторонення від посади керівника Національної аграрної академії наук України Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

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