Член Комісії з азартних ігор брав хабарі під прикриттям СБУ? Нові деталі гучного скандалу

Ввечері 25 серпня за підозрюваного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей внесли грошову заставу і він вийшов на волю.

За версією слідства, посадовець Євген Гетьман, якого взяли на хабарі, мав «ксиву» СБУ та номера прикриття

У п’ятницю, 20 серпня, детективи НАБУ викрили чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис. Наступного дня йому вручили підозру за ч.4 ст.368 (здійснення злочину групою осіб, повторне одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Із Єдиного державного реєстру судових рішень «Главком» дізнався нові подробиці гучної справи. Власне кримінальне провадження, в якому було затримано посадовця, зареєстровано 3 лютого 2021 року. До «органів» надійшла заява від громадянина, якому стали відомі факти про те, що голова та члени «азартної» комісії разом з першим заступником голови консультаційно-експертної ради Комісії, першим заступником голови правління «Індустріалбанку» та іншими особами готуються до одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Хабарі мали отримувати за прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та букмекерської діяльності.

За даними досудового розслідування, 4 серпня Євген Гетьман у позаробочий час зустрівся з однією особою в ресторані Eshak, що на вул. Велика Васильківська, 85/87 у Києві. Під час бесіди посадовець висловив співрозмовнику пропозицію передати йому $90 тис. хабара за вирішення питання щодо видачі дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Зокрема, говорилося про приміщення готелів Slava у Запоріжжі і Riverside у Чернігові.

Окремо Гетьман запевнив, що контролює апарат Комісії та налагодив домовленості з іншими членами, кожному з яких готовий надати із загальної суми хабара по $1 тис. для проведення необхідного рішення.

Через кілька днів посадовець отримав пакет документів, який стосувався готелів Slava і Riverside. Він їх переглянув без зауважень і попросив представника повторно передати усі документи через свого водія для реєстрації. Що у підсумку було зроблено.

16 серпня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей ухвалила рішення №502 і №503, якими видано дозволи, що підтверджують відповідність приміщень готелі Riverside і Slava для організації азартних ігор.

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Через чотири дні Євген Гетьман одержав $90 тис. хабара на парковці магазину «Новус», що на вул. Георгія Кірпи, 5 у Києві. Після цього його викрили правоохоронці.

Під час розгляду міри запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді стало відомо, що підозрюваний Євген Гетьман відвідує Службу безпеки України і користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ. Також Гетьман має службове посвідчення СБУ, яке згодом засвітилося у ЗМІ. Отже, член Комісії є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ і має звання лейтенант.

Фото «Цензор.Нет»

Крім цього, НАБУ з’ясувало, що Гетьман систематично використовував автівку BMW X5 з державним номерним знаком, що не зареєстрований у автоматизованій базі МВС.

22 серпня Антикорупційний суд арештував на два місяці підозрюваного члена «азартної» комісії з можливістю внести грошову заставу у розмірі 5 млн грн. Уже ввечері 25 серпня за Гетьмана внесли відповідну заставу і він вийшов на волю.

За рішення суду після звільнення з-під варти підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю. Йому заборонено відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також Гетьман повинен утриматися від спілкування зі свідками і здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Додамо, що у жовтні 2020 року Євгена Гетьман призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Тоді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов дав таку характеристику: «Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці, у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проектів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами».