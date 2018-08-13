Примусова реабілітація за 12 тисяч гривень під Києвом. Поліція почала розслідування



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Реабілітаційний центр в Броварах

У Броварах пацієнти пожалілися на примусову реабілітацію за 12 тис. грн.

Під Києвом пацієнти реабілітаційного центру звернулися до поліції із заявами про незаконне утримання. Про це інформує поліція Київській області.

За її даними, на спецлінію «102» поліції Київщини звернувся представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з повідомленням про те, що в місті Бровари за однією із адрес незаконно утримують людей.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що за вказаною адресою знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ займається нібито лікуванням громадян від алкогольної та наркотичної залежностей. За місяць перебування у так званому реабілітаційному закладі після оформлення договору з представниками товариства родичі утримуваних сплачують 12 тисяч гривень.

На момент прибуття поліцейських в центрі перебувало більше 20 підопічних віком від 20 до 81 року. Четверо з них надали покази та заяви до поліції щодо незаконного позбавлення волі.

Правоохоронці перевірятимуть наявність у підприємців ліцензій щодо надання відповідних послуг та умови, в яких перебувають люди.

За даним фактом броварська поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.