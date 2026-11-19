Громадянин Росії Олександр Кузнєцов, який помер в Україні у січні 2024 року, був посередником у знайомстві головного підозрюваного у справі «Карфаген» Андрія Осіпова на прізвисько Кримінал із керівником наркокартелю «Хімпром» Єгором Буркіним, відомим як Мексиканець. Також Кузнєцов став заявником у справі про вимагання $1 млн, за якою Осіпов отримав підозру. Нові подробиці справи стали відомі «Главкому».

Про роль Кузнєцова під час судового засідання 18 листопада 2026 року розповів адвокат Осіпова Віталій Наум. Він назвав росіянина «контрабандистом наркотиків, який має стосунок до Мексиканця (Єгора Буркіна – «Главком»)», і заявив, що той свого часу привіз в Україну 400 кг кокаїну.

Як з'ясував «Главком», саме Кузнєцов познайомив Осіпова з Буркіним. Це сталося вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росіянин прибув до України на початку липня 2017 року. На батьківщині його розшукували у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків у великих розмірах у складі організованого злочинного угруповання. Російська сторона тривалий час намагалася домогтися його екстрадиції, однак безуспішно. У січні 2024 року Кузнєцов помер в Україні.

Окрему роль Кузнєцов відіграв у справі про вимагання грошей. У травні 2022 року він звернувся до Національного антикорупційного бюро України із заявою про вимагання в нього $1 млн за нібито підкуп посадовців СБУ. Саме цей епізод став підставою для оголошення підозри Андрію Осіпову в липні 2026 року.

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією правоохоронців, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, зокрема представники правоохоронних органів. Слідство перевіряє причетність фігурантів до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних схем.

За даними слідства, Осіпов залучив до прикриття діяльності угруповання генерал-майора СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий щонайменше з 2022 року. У матеріалах провадження також фігурує співробітник Національної поліції Володимир Ценов на прізвисько Прайс. Слідство вважає, що він забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та попереджав про можливі слідчі дії.

Ще одним фігурантом є громадянин Росії Єгор Буркін, відомий як Мексиканець. Його називають одним із керівників наркокартелю «Хімпром». За версією слідства, Буркін відповідав за фінансування злочинної організації та підкуп правоохоронців. Наразі він переховується за кордоном.