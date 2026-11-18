Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука прокоментував інформацію про можливе отримання російських паспортів батьками його дружини, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він заявив, що не підтримує з ними спілкування, тому не може підтвердити ці відомості. Про це Дука сказав на засіданні, де присутній кореспондент «Главкома».

Відповідаючи на запитання щодо родичів дружини, генерал зазначив, що не вважає її батьків своїми близькими родичами. Водночас він підтвердив, що частина його рідні досі перебуває на окупованій Херсонщині.

«Батьки моєї дружини не відносяться до моїх близьких родичів. Мої близькі родичі – мати та брат – знаходилися в окупованому Херсоні й виїхали в Україну. Я з Херсонського району, у мене багато рідні залишилося на окупованій території. Але це не близькі, а дальні родичі. Їх окупували, не вони туди переїхали», – заявив Дука.

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Генерал також наголосив, що не спілкується з батьками дружини та не має інформації, яка дозволила б йому підтвердити чи спростувати наявність у них російських паспортів.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники організували діяльність десятків шахрайських колцентрів, а також займалися іншими незаконними видами бізнесу. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до прикриття угруповання представників силових структур.

У межах розслідування керівництво СБУ звільнило двох високопосадовців, які фігурують у матеріалах справи. Антикорупційні органи продовжують встановлювати роль кожного з можливих учасників злочинної схеми.

Раніше Дука розповів власну версію конфлікту з детективами НАБУ під час обшуків. За його словами, правоохоронці намагалися потрапити на територію будинку через паркан, через що спрацювала сигналізація. Натомість у НАБУ стверджували, що генерал погрожував детективам зброєю та перешкоджав проведенню слідчих дій.

Також «Главком» повідомляв, як ВАКС обґрунтував розмір застави для генерала Дуки. Прокурор САП вимагав 100 млн грн, однак суд визначив 65 млн грн. У своїй ухвалі суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо участі посадовця у злочинній організації з використанням службового становища.

Нагадаємо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Біля слідчого ізолятора його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».