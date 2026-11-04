НАБУ і САП викрили злочинну організацію у межах операції «Карфаген»

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів», – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Операція «Карфаген» – масштабна спецоперація з ліквідації злочинної організації, яка спеціалізувалася на системному «кришуванні» мережі нелегальних шахрайських кол-центрів по всій території України. Її лідер – один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. За щомісячну плату члени організації гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

Нагадаємо, що прокурора Сергія Кропиву було затримано у Львові 4 вересня у межах спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, перед затриманням він разом з іншою підозрюваною Єлизаветою Івахненко перебував на відпочинку у Львівській області. Після цього вони розділилися: Кропиву затримали в автомобілі у центрі Львова, а Івахненко – на вокзалі.

Івахненко – 24-річна одеситка, яку НАБУ ідентифікувало як Музу з оприлюднених записів у межах операції «Карфаген». За версією слідства, вона була близькою до Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають Канцлером.

До слова, виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Йдеться про можливу розтрату державного майна та внесення неправдивих даних. Кропива є одним із головних фігурантів операції «Карфаген».