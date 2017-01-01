Прокуратура та поліція вилучили на Волині бурштину на мільйон гривень
- 25 Листопада, 16:25
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Обшуки пройшли в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину
Прокуратура Волинської області та співробітники Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України провели низку обшуків, у результаті яких вилучили бурштину та обладнання для його обробки на понад мільйон гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури.
За її даними, санкціоновані судом обшуки пройшли 24 листопада у помешканнях та нежитлових приміщеннях у місті Луцьку.
«Під час обшуків виявлено та вилучено майже 200 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій та обробленого «сонячного каменю», а також верстати для його обробки. Вартість вилученого складає понад 1 млн. грн», - сказано у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у середині листопада волинські митники на пункті пропуску «Ягодин» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України 12 кг каміння бурштину.