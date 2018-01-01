Протягом року на масових заходах в Україні постраждало близько 1500 поліцейських

У поліції звертають увагу, зокрема, на неналежну систему охорони у приміщеннях судів

У 2017-2018 роках в Україні відбулося майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 з яких – закінчилися сутичками зі співробітниками поліції. Лише за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських, повідомляє прес-служба Національної поліції. Зокрема, такі випадки мали місце



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У поліції звертають увагу, зокрема, на неналежну систему охорони у приміщеннях судів

У 2017-2018 роках в Україні відбулося майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 з яких – закінчилися сутичками зі співробітниками поліції. Лише за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема, такі випадки мали місце під час охорони публічного порядку в рамках судових засідань. Зазвичай вони супроводжувалися і закінчувалися травмуванням або пораненням поліцейських.

Останній такий випадок стався 15 лютого 2018 року під час забезпечення охорони громадського порядку біля Солом’янського суду Києва. Тоді правопорушник у місці великого скупчення людей застосував вогнепальну зброю.

Слідчі інкримінували цьому громадянину вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Відповідно до класифікації тяжкості злочинів, передбачених ст. 12 Кримінального кодексу, вищевказане діяння є особливо тяжким злочином.

Незважаючи на це, Шевченківський суд столиці відпустив затриманого за стрілянину в людному місці з бойової зброї – на поруки народних депутатів. «Ми сподіваємося, що прокуратура звернеться в апеляцію з протестом на таке рішення суду. Всі правоохоронні органи повинні консолідовано та послідовно виконувати норми закону, як би складно це не було. Тільки тоді в суспільстві запанує порядок», – підкреслив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Він також закликав Державну судову адміністрацію створити власну систему охорони приміщень судів, як це передбачає закон.

«Хотілося б, аби колеги з Державної судової адміністрації згадали про свій обов’язок щодо створення спеціальної служби судової охорони. Попри те, що кошти на створення цієї служби закладаються в бюджеті і кудись витрачаються, – вони з року в рік «не встигають» її створити», – наголосив Сергій Князєв.