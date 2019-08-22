Розстріли на Майдані: суд залишив під вартою чотирьох ексберкутівців



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Підозрювані у розстрілах на Майдані пробудуть під вартою щонайменше до 14 вересня

Київський апеляційний суд продовжив арешт чотирьом ексберкутівцям, які проходять у «справі Майдану».

Про це у середу повідомляє пресслужба суду на своїй сторінці в Facebook.

«21 серпня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 16 липня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо обвинувачених Зінченка С. П., Аброськіна П. М., Маринченка А. Н. і Янішевського О. на 60 днів, до 14 вересня 2019 року включно», - йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду рішення Святошинського районного суду Києва від 16 липня 2019 залишено без змін. Суд залишив без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Нагадаємо, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Маринченко обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, як «перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу», «терористичний акт», «незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій», «умисному вбивстві», «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» КК України.

Олег Янішевський звинувачується в аналогічних злочинах, але в доповнення до них, йому інкримінують «незаконне поводження зі зброєю».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.