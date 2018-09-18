«Рюкзаки Авакова»: закриття справи буде повторно розглянуто у суді



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Фото: Центр протидії корупції Суд зобов'язав повторно розглянути скаргу активістів на постанову прокурора САП про закриття справи «рюкзаків Авакова»

«Прокурор незаконно закрив справу про рюкзаки на Авакова-молодшого і заступника його батька», заявили активісти

Апеляційний суд Києва зобов'язав столичний Солом'янський райсуд повторно розглянути скаргу громадських активістів на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження на сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря, які проходили у справі про закупівлю МВС рюкзаків для Нацгвардії.

Про це в понеділок повідомляє прес-служба Центру протидії корупції у Facebook.

«Апеляційний суд міста ухвалив, що Солом'янський суд все ж має розглянути нашу скаргу на рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор незаконно закрив справу про рюкзаки на Авакова-молодшого і заступника його батька», - йдеться в повідомленні.

На думку юристів Центру протидії корупції, ще є шанс реанімувати справу.

«У випадку, якщо Солом'янський суд задовольнить скаргу ЦПК, з'явиться шанс змусити прокурорів продовжити розслідування щодо сина міністра внутрішніх справ і екс-заступника міністра. Чекаємо призначення дати засідання», - відзначили в Центрі.

У вересні повідомлялося, що обвинувачений у так званій «справі рюкзаків» Володимир Литвин власник фірми, яка займалася пошиттям рюкзаків, уклав угоду з обвинуваченням про визнання вини і тепер просить суд її затвердити.

Нагадаємо, НАБУ 31 жовтня 2017 року затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та підприємця Володимира Литвина в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Водночас у липні 2018 прокурор САП Василь Кричун закрив провадження у «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів - сина Авакова та Чеботаря через начебто відсутність «прямих достатніх доказів». Натомість підозрюваним залишився третій фігурант - Литвин, який бере вину на себе.

Водночас у НАБУ назвали непослідовним рішення прокурора САП про закриття провадження щодо Авакова-молодшого і Чеботаря і подали скаргу до САП на це рішення прокурора.

У відомстві нагадали, що в квітні прокурори САП визнали достатніми докази вини усіх трьох фігурантів справи і відкрили матеріали провадження сторонам захисту для ознайомлення.

20 серпня Центр протидії корупції, який був заявником у справі, повідомив, що оскаржив рішення про закриття кримінального провадження у «справі рюкзаків» щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

30 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що розглянув скаргу НАБУ на постанову прокурора про закриття цієї справи і визнав її законною.