СБУ цього року викрила 17 шпигунів



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СБУ затримала чергового шпигуна

Оперативники зафіксували 67 спроб доступу до інформації з обмеженим доступом з боку представників 14 іноземних держав

Співробітники Служби безпеки України протягом 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 18 грудня.

Зазначається, що з початку року за матеріалами військової контррозвідки були відкриті 538 кримінальних проваджень. З них 192 були відкриті за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Також протягом року оперативники зафіксували 67 спроб доступу до інформації з обмеженим доступом з боку представників 14 іноземних держав, а також припинено діяльність 17 іноземних агентів. Зокрема у співпраці з іноземними спецслужбами були викриті чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил.

«Так, співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері», - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом року до різних термінів покарання були засуджені 43 людини, серед них двоє - за державну зраду, а ще 16 - за тероризм. Всього в суд були спрямовані понад 100 кримінальних проваджень.