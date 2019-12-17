Засуджено терориста, який за завданням ФСБ планував теракт на об’єкті Харківводоканалу



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Фото: пресцентр СБУ

Вибухівку, потужністю 2 кілограми тротилу, зловмисник планував закласти у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна у системі очищення води

За матеріалами Служби безпеки України до п’яти років ув’язнення засуджено терориста, який за завданням ФСБ мав вчинити терористичний акт на об’єкті критичної інфраструктури Харківщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мешканець Краснограду був завербований спецслужбами РФ для здійснення теракту в регіоні. За дорученням кураторів він мав привести у дію вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки «Дніпро» КП «Харківводоканал» у Лозівському районі.

Вибухівку, потужністю 2 кг тротилу, зловмисник планував закласти у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна у системі очищення води.

Фото: пресцентр СБУ

У ході спецоперації співробітники СБУ попередили приведення у дію вибухового пристрою та затримали зловмисника.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області затриманого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України.