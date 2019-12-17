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    Новини

    СБУ викрила «юристку» бойовиків, яка сприяла знущанням над українськими полоненими

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    СБУ викрила «юристку» бойовиків, яка сприяла знущанням над українськими полоненими
    Фото: пресцентр СБУ

    Юристці так званої ДНР загрожує до 15 років за ґратами

    Слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишній працівниці «верховного суду ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Протягом трьох років зловмисниця працювала у так званому судовому департаменті квазіутворення, де відповідала за виконання вироків українським полоненим.

    Потім вона разом із чоловіком перебралася до Києва. Але з’ясувалося, що кримінал є їхньою сімейною традицією. Зараз чоловік пособниці терористів знаходиться під вартою за рейдерство.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Юристка встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Донеччини.

    За злочини проти України юристці фейкового суду доведеться відповідати перед судом справжнім.

    Їй загрожує 15 років за ґратами.

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ кримінал ДНР рейдерство чоловік
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