СБУ викрила «юристку» бойовиків, яка сприяла знущанням над українськими полоненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Юристці так званої ДНР загрожує до 15 років за ґратами

Слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишній працівниці «верховного суду ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протягом трьох років зловмисниця працювала у так званому судовому департаменті квазіутворення, де відповідала за виконання вироків українським полоненим.

Потім вона разом із чоловіком перебралася до Києва. Але з’ясувалося, що кримінал є їхньою сімейною традицією. Зараз чоловік пособниці терористів знаходиться під вартою за рейдерство.

Фото: пресцентр СБУ

Юристка встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Донеччини.

За злочини проти України юристці фейкового суду доведеться відповідати перед судом справжнім.

Їй загрожує 15 років за ґратами.