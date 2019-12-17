СБУ викрила «юристку» бойовиків, яка сприяла знущанням над українськими полоненими
Юристці так званої ДНР загрожує до 15 років за ґратами
Слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у сприянні діяльності терористичної організації колишній працівниці «верховного суду ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Протягом трьох років зловмисниця працювала у так званому судовому департаменті квазіутворення, де відповідала за виконання вироків українським полоненим.
Потім вона разом із чоловіком перебралася до Києва. Але з’ясувалося, що кримінал є їхньою сімейною традицією. Зараз чоловік пособниці терористів знаходиться під вартою за рейдерство.
Юристка встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Донеччини.
За злочини проти України юристці фейкового суду доведеться відповідати перед судом справжнім.
Їй загрожує 15 років за ґратами.