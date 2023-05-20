СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі

Генерал-лейтенанту Андрію Рузинському загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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На початку повномасштабного вторгнення генерал віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на прорив державного кордону України для захоплення Харківської області. Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення України.

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Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання «Балаклія».

Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок».

Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західним військовим округом ЗС РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ «Смерч».

Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в м. Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.

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За ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив більше 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рузинському про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомлялося, Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який наказав знищити український літак АН-225 «Мрія».