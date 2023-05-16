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СБУ затримала мешканку Харківщини, яка передавала сину в Росію дані про ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
СБУ затримала мешканку Харківщини, яка передавала сину в Росію дані про ЗСУ
Зловмисниця фіксувала наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону та коригувала ворожі удари
фото: СБУ

Жінка збирала інформацію про переміщення та базування українських військових

Служба безпеки України затримала на Харківщині двох інформаторів, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ Збройних сил України. Про це повідомила СБУ.

Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі. Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Жінка збирала інформацію про переміщення та базування українських військових на території Вовчанська та інших населених пунктів Чугуївського району.

Дані вона передавала своєму сину, який проживає у РФ та пов’язаний з російськими спецслужбами. До протиправної діяльності він, крім матері, залучив свого давнього знайомого.

Обоє підозрюваних коригували ворожі удари по українських позиціях. При цьому син фігурантки перед переїздом до Росії тривалий час мешкав у Вовчанську та добре орієнтувався на місцевості.

У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для контактів з ворогом.

Фігурантам повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваних узяли під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідомлялося, що тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони. Свої злочинні дії блогер пояснював бажанням «наростити» аудиторію. Підозрюваний особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами.

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Теги: Харківщина колабораціонізм СБУ

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