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Шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ: СБУ викрила російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ: СБУ викрила російського агента
Для збору інформації агент ФСБ об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі
фото: СБУ

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

На початку березня цього року агента дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації чоловік об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: СБУ росія ФСБ

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