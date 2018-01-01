СБУ разом з прокурорами проводять слідчі дії в «Укргазвидобуванні»

Зазначається, що слідчі дії розпочалися вранці, але наразі невідомо, в якій справі

В головному офісі ПАТ «Укргазвидобування» прийшли з обшуками слідчі СБУ й ГПУ. Про це повідомляє прес-служба компанії. [READ_MORE] «Сьогодні зранку в будівлі ПАТ «Укргазвидобування» - представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо, в якій справі. Очікуємо інформацію», -



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Зазначається, що слідчі дії розпочалися вранці, але наразі невідомо, в якій справі

В головному офісі ПАТ «Укргазвидобування» прийшли з обшуками слідчі СБУ й ГПУ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Сьогодні зранку в будівлі ПАТ «Укргазвидобування» - представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо, в якій справі. Очікуємо інформацію», - зазначається на сайті «Укргазвидобування».

11 травня 2016 року Служба безпеки України, на доручення Генеральної прокуратури, провела обшук у ПАТ «Укргазвидобування» із вилученням документації компанії за 2014-2016 роки та особових справ співробітників.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокуратури та визнав законність подання запиту про екстрадицію нардепа Олександра Онищенка.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого «Укргазвидобування» зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.