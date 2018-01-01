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    Стало відомо, на скільки років Україні вистачить запасів власного газу

    Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища газу
    За теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки. Про це заявив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович у своїй статті в «Урядовому кур'єрі». За існуючих темпів видобутку, а саме 20,5 млрд кубів газу на рік, розвіданих запасів газу в Україні вистачить на 22 роки. Наразі
    • Сьогодні, 18:50
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    Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища газу

    За теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки.

    Про це заявив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович у своїй статті в «Урядовому кур'єрі».

    За існуючих темпів видобутку, а саме 20,5 млрд кубів газу на рік, розвіданих запасів газу в Україні вистачить на 22 роки.

    Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища, що продукують 905,6 млрд кубометрів газу.

    «Як показує досвід в Україні, з цих запасів можна видобути лише половину (а саме 452,8 млрд кубометрів газу), а це на 22 роки видобутку», - написав Климович.
    Тому він закликав провести масштабні геологорозвідувальні роботи на територіях, де розташовані поклади 5,6 трильйона кубометрів газу.

    За останні 2 опалювальні сезони Україна скоротила споживання газу на 7,2 млрд кубометрів. Найбільша газовидобувна компанія країни Укргазвидобування хоче повернути видобуток великого газу на Західну Україну.

    Джерело: УНІАН

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