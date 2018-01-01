Стало відомо, на скільки років Україні вистачить запасів власного газу

Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища газу

За теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки. Про це заявив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович у своїй статті в «Урядовому кур'єрі». За існуючих темпів видобутку, а саме 20,5 млрд кубів газу на рік, розвіданих запасів газу в Україні вистачить на 22 роки. Наразі



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Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища газу

За теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки.

Про це заявив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович у своїй статті в «Урядовому кур'єрі».

За існуючих темпів видобутку, а саме 20,5 млрд кубів газу на рік, розвіданих запасів газу в Україні вистачить на 22 роки.

Наразі в Україні на державному балансі перебуває 420 родовища, що продукують 905,6 млрд кубометрів газу.

«Як показує досвід в Україні, з цих запасів можна видобути лише половину (а саме 452,8 млрд кубометрів газу), а це на 22 роки видобутку», - написав Климович.

Тому він закликав провести масштабні геологорозвідувальні роботи на територіях, де розташовані поклади 5,6 трильйона кубометрів газу.

За останні 2 опалювальні сезони Україна скоротила споживання газу на 7,2 млрд кубометрів. Найбільша газовидобувна компанія країни Укргазвидобування хоче повернути видобуток великого газу на Західну Україну.

Джерело: УНІАН